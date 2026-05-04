"No fuimos brillantes, pero sí efectivos": El honesto análisis de Pellegrini tras el triunfo del Betis

Instalados en la quinta posición de la liga española y en plena zona de clasificación a torneos internacionales, el Betis de Manuel Pellegrini logró sacudirse de la traumática eliminación sufrida en los cuartos de final de la Europa League frente al Sporting Braga de Portugal. La recuperación del elenco dirigido por el técnico chileno se consolidó este domingo tras golear por 3-0 al Real Oviedo, equipo que marcha colista en el certamen hispano, encadenando así su tercer compromiso consecutivo sin conocer la derrota.

Una vez finalizado el encuentro, el estratega nacional al mando del conjunto andaluz dejó en claro que, si bien el marcador lo dejó conforme, el funcionamiento en la cancha no lo satisfizo por completo.

En esa línea, el "Ingeniero" argumentó: "Es una victoria muy importante, se necesitaban sumar los puntos y los sumamos. Ellos llegaron poco ellos a nuestro arco, más allá que creativamente no fue de los mejores partidos nuestros. Sí estuvimos muy efectivos de cara al gol. Hubiera sido un golpe anímico no haberle dado el triunfo a la afición. Cumplimos con la gente y con la parte matemática. Si no fuimos brillantes, fuimos efectivos en la definición".

Asimismo, el entrenador valoró la capacidad de reacción de su escuadra frente a las recientes adversidades de la temporada. "Es importante que este equipo se haya vuelto a levantar cuando tuvo un traspié fuerte en la Copa del Rey y después, con el segundo traspié en la Europa League. Nos levantamos en la Liga, sacamos siete de nueve y vamos a intentar clasificarnos otra vez para Europa", complementó.

Para cerrar sus declaraciones, Pellegrini abordó la posibilidad de que se abra un nuevo cupo para los elencos de España en la máxima cita continental de clubes. Al respecto, sentenció: "Jugar en Europa sería algo importante; el resto no depende de nosotros. Ojalá los equipos españoles tengan un buen papel, sería un gran logro jugar la Champions".

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