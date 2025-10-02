Nigeria venció en los descuentos a Arabia Saudita en partido disputado en Talca por el Mundial Sub-20

Como expresión futbolística, el enfrentamiento entre Nigeria y Arabia Saudita jugado en horario estelar en Talca no fue de alto vuelo.

Pero sí hubo emociones en el 3-2 con el cual terminó el partido en favor de los africanos.

Ambos equipos mostraron intensidad desde el comienzo, pero las "Súper Águilas" exhibieron un par de características que los ayudaron a ponerse en ventaja al cabo del primer tiempo: un interesante nivel de penetración por los costados -en especial por la izquierda- y cierta variedad en la preparación de jugadas.

Nigeria abrió el marcador con tanto de Salisu Nasiru a los 10 minutos, el empate de llegó tras el gol de Amar Hamed Al Yuhaybi a los 21'.

En los 38′, una jugada preparada de un tiro libre acabó en el 2-1 convertido por Amos Ochoche para los africanos.

El empate de los árabes fue obra de Talal Abubakr Haji en el minuto 50, quien convirtió un vistoso cabezazo.

Pero una mano en los descuentos le dio a Daniel Bayemi la opción de, a través de un penal, darle los tres puntos a los africanos y dejarlos ilusionados de clasificar a la siguiente fase del Mundial.

Con la victoria, Nigeria sumó sus primeros 3 puntos en el Grupo F y quedó en la tercera posición, detrás de Noruega y Colombia (ambos con 4). Arabia Saudita, en tanto, sigue sin sumar y necesitará un milagro para clasificar como uno de los mejores terceros en la última fecha.

PURANOTICIA