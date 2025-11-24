Nicolás Ramírez y el récord que Coquimbo le puede quitar al "Ballet Azul": "Solo pensamos en nuestro trabajo"

Universidad de Chile sigue luchando por clasificar a la Copa Libertadores 2026 y el domingo consiguió un valioso triunfo de cara a ese objetivo al vencer a O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua.

Nicolás Ramírez, defensa que volvió a la titularidad en el cuadro azul tras más de un mes, resaltó la importancia de haber superado al conjunto celeste.

"Fue un triunfo muy trabajado, jugando con uno menos ante un rival que propone, tiene buenas transiciones y un juego ofensivo que lo hizo muy complicado. Todavía estamos en una zona donde la diferencia no era mucho. Si bien era un rival directo, quedan dos partidos todavía, pueden pasar otras cosas", expresó el zaguero.

Sobre su regreso a la titularidad, sostuvo: "Me ha tocado venir desde afuera y me he sentido capacitado cuando me ha tocado iniciar los partidos. Cuesta después de un tiempo sin ritmo, te da una expectativa distinta, pero me sentí re bien, el equipo tiene un funcionamiento".

Respecto al próximo duelo frente al campeón Coquimbo Unido, comentó: "Lo vamos a tomar con la misma seriedad que venimos haciéndolo. Ellos lograron su objetivo, nosotros en busca del nuestro. Vamos a salir a ganarlo".

Por último, le bajó el perfil al hecho de que el cuadro "pirata" podría batir el récord del "Ballet Azul" con más triunfos seguidos en la historia del fútbol chileno: "No estamos pensando en que rompan o no una racha, estamos pensando en nuestro trabajo y lo que nos corresponde a nosotros, que es sumar los puntos".

PURANOTICIA