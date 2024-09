Nicolás Massú explicó el reemplazo de Tomás Barrios a Cristian Garin en el partido ante Alemania en la Copa Davis

El equipo chileno de Copa Davis sumó su segunda derrota en el Grupo C de las Finales de la Ensaladera de Plata tras perder la serie con Alemania y quedó prácticamente sin chances de avanzar a los cuartos de final.

Tras la caída ante los germanos, el capitán Nicolás Massú explicó el reemplazo de Tomás Barrios (162°) a Cristian Garin (116°) como segundo singlista ante los teutones.

"Hoy en la mañana Cristian le comentó al cuerpo médico que tenía un problema en la zona cervical del cuello, así que tuvimos que preparar a Tomás. Luego, cuando hicimos el calentamiento previo, conversé con Cristian y me dijo que estaba al 70%, no en las mejores condiciones para jugar. Después de eso tomé la decisión de elegir a Tomás", expresó el doble campeón olímpico en Atenas 2004.

Además, el viñamarino se refirió a los problemas que sufre Nicolás Jarry, quien no disputó la serie contra Estados Unidos ni Alemania, debido a las secuelas que le dejó la neuronitis vestibular: "Sabía todo el proceso de recuperación de Jarry, tuve la oportunidad de estar con él en los Juegos Olímpicos de París y pude evidenciar todo lo que venía arrastrando. Hemos tenido una comunicación muy clara y me expresó que hasta el día de hoy todavía no se siente preparado para jugar, pero va mejorando".

"Él le está poniendo muchas ganas y mucho esfuerzo para poder recuperarse. Esta semana compartió con gente que le expresó su apoyo y su cariño, creo que eso le va a ayudar. Nicolás también mostró compromiso de venir hasta China para estar con el equipo", añadió.

Por último, Massú aseguró que irán con todo ante Eslovaquia para despedirse de las Finales de Copa Davis con un triunfo: “Independientemente de que perdimos con Estados Unidos y Alemania, queremos ganarle a Eslovaquia, tenemos que ser fuertes y representar a Chile, así que saldremos a ganar el domingo".

