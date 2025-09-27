Nicolás Jarry tiene rival para volver al ruedo tras bajarse de la Copa Davis

A casi un mes de su derrota en la primera ronda del US Open y tras bajarse de la Copa Davis por motivos personales, el tenista nacional Nicolás Jarry (111° del ranking ATP) tiene todo listo para retornar al circuito.

Es que este sábado se realizó el sorteo del Challenger de Villena, en España, donde el chileno quedó como segundo sembrado y hoy mismo conoció al rival para su debut.

Hablamos del alemán Tom Gentzsch (286°), a quien enfrentará por primera vez en el circuito en un partido que aun no tiene programación pero que debiera llevarse a cabo entre lunes y martes.

En caso de superar al germano, el "Principe" se verá las caras en segunda ronda con el vencedor del duelo entre el belga Kimmer Coppejans (186°) y el búlgaro Dimitar Kuzmanov (265°).

