Nicolás Jarry retomó su debut en Wimbledon con contundente triunfo ante el 89 del mundo

Al fin pudo debutar. Después de ver postergado su debut martes y miércoles, primero por lluvia y luego por falta de luz, Nicolás Jarry (28° del ranking ATP) finalmente pudo completar este jueves su duelo de primera ronda de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.



Y el tenista chileno lo hizo con un contundente triunfo sobre el italiano Marco Cecchinato (89°), ex 16 del mundo y semifinalista en Roland garros 2018. El "Príncipe" fue de menos a más para imponerse por parciales de 4-6, 6-2, 6-4 y 6-1 en el court 5 del All England Lawn Tennis & Croquet Club y cumplir con su favoritismo ante un rival que no se desempeña bien y no tiene buenos resultados sobre superficie de césped.



El cotejo fue postergado el miércoles cuando el marcador estaba 4-6, 4-1 para la primera raqueta nacional, 25° cabeza de serie, y en la reanudación salió con todo para sellar su paso a la segunda ronda en el pasto sagrado de La Catedral por segunda vez en su carrera tras 2018.



La primera manga estuvo muy pareja, con ambos jugadores manteniendo sus turnos hasta que el nieto de Jaime Fillol falló en el décimo game para darle le ventaja a su rival.



Pero las cosas cambiaron en el segundo episodio, porque el pupilo de Juan Ozón quebró de entrada en el primer juego y luego aplicó otra ruptura en el tercero para quedar 4-0 arriba. Después el europeo descontó hasta que llegó la decisión de suspender el partido. En la reanudación de este jueves ambos estuvieron firmes con sus envíos, por lo que "Nico" igualó las acciones.



El tercer capítulo comenzó favorable para el santiaguino porque rompió el saque del italiano de entrada en el primer game. Y si bien malogró chances de break en el tercer y séptimo juego, no importó porque sacó adelante sin problemas todos sus turnos para adelantarse dos sets a uno.



La cuarta manga fue un trámite para "Nico", pues quebró en el primer, quinto y séptimo juego para sentenciar su victoria en dos horas y 22 minutos.



En segunda ronda y en busca de una inédita tercera fase de Wimbledon en su trayectoria, Jarry enfrentará al australiano Jason Kubler (77°), quien en esta jornada eliminó al francés Ugo Humbert (39°) por 6-4, 4-6, 6-2, 3-6 y 6-3.



Consignar que este es el regreso de Jarry a Wimbledon después de cuatro años y en esta edición es por primera vez en su carrera cabeza de serie en un Grand Slam.

