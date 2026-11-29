El tenista nacional volverá a la acción en Colombia enfrentando al argentino, quinto sembrado del torneo, con quien registra un historial igualado en el circuito.
Tras una semana de descanso después de su temprana eliminación en Montevideo, el tenista nacional Nicolás Jarry (748° del ranking ATP) vuelve a la acción en el Challenger 75 de Bogotá, Colombia.
El sorteo emparejó al "Príncipe" con un viejo conocido. Hablamos del argentino Juan Pablo Ficovich (339°), quien figura como quinto sembrado del torneo cafetalero.
"Nico" y el trasandino se han visto las caras en un total de cuatro ocasiones en el circuito: las primeras dos (2014 y 2021) fueron con victoria para el criollo, mientras que los otros duelos fueron favorables para el oriundo de Berazategui (2021 y 2022).
En caso de ganar, el nieto de Jaime Fillol enfrentaría en segunda ronda al vencedor del cruce entre el argentino Ignacio Monzón (547°) y un jugador proveniente de la qualy.
PURANOTICIA