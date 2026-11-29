Tras una semana de descanso después de su temprana eliminación en Montevideo, el tenista nacional Nicolás Jarry (748° del ranking ATP) vuelve a la acción en el Challenger 75 de Bogotá, Colombia.

El sorteo emparejó al "Príncipe" con un viejo conocido. Hablamos del argentino Juan Pablo Ficovich (339°), quien figura como quinto sembrado del torneo cafetalero.

"Nico" y el trasandino se han visto las caras en un total de cuatro ocasiones en el circuito: las primeras dos (2014 y 2021) fueron con victoria para el criollo, mientras que los otros duelos fueron favorables para el oriundo de Berazategui (2021 y 2022).

En caso de ganar, el nieto de Jaime Fillol enfrentaría en segunda ronda al vencedor del cruce entre el argentino Ignacio Monzón (547°) y un jugador proveniente de la qualy.

PURANOTICIA