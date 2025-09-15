Nicolás Guerra plantea que ganar la Supercopa "no sirve de nada" si la U no ratifica en la Sudamericana

Universidad de Chile viene de conquistar el título de la Supercopa con una goleada frente a Colo-Colo en el estadio Santa Laura. Pero en el cuadro azul ya tienen que dejar atrás las celebraciones, debido a que este jueves afrontarán la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima en Perú.

Este lunes, Nicolás Guerra resaltó la victoria ante los albos, la cual les permitirá viajar rumbo a suelo incaico con gran confianza.

"Lo que nos caracteriza es el juego en equipo, estar compactos y que cuando no tenemos la pelota, somos todos obreros, corremos todos; y cuando la tenemos, generar harto, tener ocasiones. Debemos fortalecer lo que nos ha llevado hasta acá. Fue un partido raro por todo lo que pasó, pero no dejaba de ser una final contra el clásico rival, así que feliz de haber anotado y ganado. Lo vamos a tomar como un plus para ir allá, implantar nuestra idea y ganar", expresó el atacante.

Sobre el nuevo desafío internacional, sostuvo: "Hubo nada de tiempo para celebrar, ya tenemos que tener la mente en Perú. Uno está eufórico, pero tenemos que limpiarnos de eso y ratificarlo en Perú. No sirve de nada si no ratificamos lo que somos como equipo en la llave de la copa".

"No dejan de ser partidos de copa, llegaron a esta instancia y tienen mérito. Son un gran equipo, va a ser difícil, peleado, pero vamos a ir a ganar. Ya no hay partido fácil en esta instancia. Tenemos en contra no tener a nuestra gente en casa", añadió.

Por último, el delantero comentó: "Como club, uno siempre tiene que aspirar a lo máximo, pero tenemos que ir paso a paso. Hay que tomarlo con mesura, hemos dado grandes pasos, pero tenemos que ratificarlo. No sirve de nada todo si no ganamos".

