Nicolás Guerra fue clave en triunfo agónico de Instituto ante Atlético Tucumán

Nicolás Guerra continúa abriéndose camino en el fútbol argentino, aprovechando cada oportunidad que se le presenta para demostrar su valía. El delantero chileno, ex Universidad de Chile, fue protagonista en el triunfo agónico de Instituto de Córdoba frente a Atlético Tucumán.

Aunque todavía no se consolida como titular, Guerra ha mostrado que puede ser una alternativa confiable desde el banco, aportando sacrificio, lectura de juego y presencia ofensiva en momentos decisivos del encuentro.

El partido se mantenía igualado 1-1, con goles de Alex Luna (35’) para Instituto y Carlos Albeldaño (46’) para Atlético Tucumán, cuando el atacante chileno ingresó a los 77 minutos, buscando darle mayor peso ofensivo a su equipo en el tramo final.

Ya en tiempo de descuento llegó la jugada que definió el compromiso. Jeremías Lazaron envió un centro rasante al primer palo, donde Guerra aguantó la marca y dejó pasar inteligentemente el balón, arrastrando a su defensor y generando el espacio decisivo.

Por el segundo palo apareció Giuliano Cerato, quien convirtió el 2-1 definitivo al minuto 92, sellando una victoria clave para Instituto y confirmando que la participación de Nicolás Guerra fue determinante en el desenlace del partido.

