Nicolás Córdova: "Queremos ganar y partir el Mundial con una gran presentación"

En vísperas del debut en el Mundial sub 20 ante Nueva Zelanda, el director técnico del combinado criollo, Nicolás Córdova, entregó sus pálpitos de cara al choque con los oceánicos, dejando en claro que el escenario será muy diferente respecto del Sudamericano de inicios de año y los amistosos.

"Estamos muy contentos de todo lo que hemos vivido en este proceso, hemos visto como ha crecido el equipo y los jugadores. El día de mañana (sábado) será distinto, esto es otro contexto, otras sensaciones, es un Mundial, y creo que el ambiente será diferente", anticipó el estratego del elenco nacional en un punto de prensa oficial de la FIFA.

En la misma línea, el DT remarcó que "queremos ganar y partir el Mundial con una gran presentación. Que se compita desde el primer minuto, que se vea la intención de querer ganar el partido, mostrar ganas de ir por los tres puntos, de reencantar a la gente, a partir de todo lo que ha pasado en los últimos años, es una linda oportunidad para que suceda".

Sobre la posibilidad de jugar en un estadio Nacional prácticamente al tope de su capacidad, "Nico" puntualizó que "hemos jugado con 35 mil personas en Venezuela, por el Sudamericano. Algunos que están en los grandes han jugado en estadios bastante llenos. Lo distinto es que la gente los irá a ver a ellos. Somos locales y hay una responsabilidad distinta, pero es un grupo muy consciente, sano, atento, se han dejado educar. Estamos tranquilos con el proceso".

Otro que habló hoy fue el delantero Juan Francisco Rossel. "Estamos conscientes de lo que estamos representando, representamos a todo el país y la gente está ilusionada también. Estamos tranquilos, nos preparamos de buena forma. No es nada nuevo lo de mañana, se puede sumar las 45 mil personas, algo que será lindo para nosotros, pero estamos tranquilos y confiados en lo que vamos a hacer", indicó.

Con respecto al hecho de portar la cinta de capitán, el futbolista de Universidad Católica reconoció que "es un privilegio llevar al jineta, me siento un líder dentro del equipo, hay distintos tipos de líderes, pero llevar la jineta tiene un peso distinto. Pero no me preocupo de eso, me preocupa que el equipo esté bien, y todos somos uno, y si seguimos así, todo va a salir bien".

