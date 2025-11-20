Nicolás Córdova prolonga su estadía en Europa para visitar las academias de dos gigantes de la Premier League

El entrenador interino de la Selección chilena, Nicolás Córdova, se querdó en Europa para realizar una "mini gira" en Inglaterra a modo de capacitación profesional.

El gerente de selecciones, Felipe Correa, informó que el director técnico "se quedó en Londres. Coordinamos ahí algunas visitas a la academia de Chelsea, partidos de la Premier, tenía visitas también a la academia del City".

Esta decisión se alinea con el rol que cumple el exvolante como jefe técnico de las selecciones juveniles.

"Son muchas cosas muy relevantes para seguir construyendo un proyecto que no solamente es de la selección adulta, sino que es de recambio del fútbol nacional y (Nicolás está) muy comprometido con eso", indicó Correa.

Cabe recordar que Nicolás Córdova dirigió a la seleccion chilena que disputó dos partidos en Rusia en los que consiguió dos triunfos: primero ante la selección local y luego frente a Perú.

PURANOTICIA