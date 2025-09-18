Nicolás Córdova oficializó la nómina de la Roja Sub 20 para la Copa del Mundo

En plena celebración de fiestas patrias, el técnico Nicolás Córdova oficializó la nómina de la selección chilena sub 20 afrontará la Copa del Mundo de la categoría que se llevará a cabo en nuestro país entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

A fines de agosto, el estratego había presentado una suerte de preconvocatoria para los amistosos previos al torneo y tras descartar ocho nombres, dio con el listado definitivo de 21 futbolistas.

Los jugadores que se quedaron abajo fueron el portero Martín Contreras, los defensas Bruno Torres, Sebastián Arancibia, Simón Pinto y Benjamín Pérez, el mediocampista Gabriel Pinto y los atacantes Diego Corral y Giovanny Ávalos.

En contrapartida, sumó al lateral derecho Ian Garguez y al atacante Emiliano Ramos, quienes hace pocos días debutaron con el seleccionado adulto que tiene como entrenador interino al propio Córdova.



Una de las ausencias más destacadas fue la de Iván Román. El promisorio zaguero del Atlético Mineiro no pudo zafarse de una sanción recibida en el Sudamericano de inicios de año que lo inhabilitaba de jugar durante toda la fase de grupos.

Además, tampoco fue considerado Damián Pizarro, quien fue "borrado" de los planes del adiestrador luego de restarse de un amistoso por privilegiar sus vacaciones.

Cabe recordar que Chile debutará el próximo sábado enfrentando a Nueva Zelanda en el encuentro inaugural y después se verá las caras con Japón (martes 30) y cerrará la fase de grupos ante Egipto (viernes 3).

NÓMINA CHILE SUB 20

ARQUEROS

- Ignacio Sáez (Universidad de Chile)

- Sebastián Mella (Huachipato)

- Gabriel Maureira (Colo Colo)

DEFENSAS

- Milovan Celis (Unión Española)

- Ian Garguez (Palestino)

- Nicolás Suárez (Colo Colo)

- Matías Pérez (US Lecce - Italia)

- Felipe Faúndez (O'Higgins)

- Patricio Romero (Cobreloa)

VOLANTES

- Nicolás Cárcamo (Huachipato)

- Joaquín Silva (Santiago Wanderers)

- Flavio Moya (Universidad de Chile)

- Mario Sandoval (Audax Italiano)

- Agustín Arce (Deportes Limache)

- Lautaro Millán (Independiente - Argentina)

DELANTEROS

- Vicente Álvarez (Unión San Felipe)

- Willy Chatiliez (CD Huesca - España)

- Francisco Rossel (Universidad Católica)

- Emiliano Ramos (Everton)

- Rodrigo Godoy (O'Higgins)

- Francisco Marchant (Colo Colo)

