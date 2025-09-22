Nicolás Córdova habló sobre el "real objetivo" de la Roja para el Mundial Sub 20

Faltan cinco días para que comience el Mundial Sub 20 en nuestro país y ya hay total expectación por lo que pueda hacer la Selección chilena, que debutará ante Nueva Zelanda.

En ese sentido, el técnico de la Roja y jefe técnico de las selecciones juveniles, Nicolás Córdova, anticipó el estreno del combinado nacional en diálogo con Claudio Borghi en el canal de YouTube PicadoTV Chile.

"Lo que más esperamos es que los jugadores muestren todo lo que se ha hecho, que ha sido mucho. Que se pueda consolidar este proyecto que llevamos dos años con un buen Mundial a nivel de competitividad, que creo que es lo que tenemos que volver a tener. Yo te puedo decir hoy día que quiero salir campeón, todos soñamos con eso, pero la realidad es que lo que más nos tiene obsesionados es poder competir de igual a igual con la selección que sea. Después el resultado no está en nuestras manos", expresó el DT.

"Después de este Mundial, tengamos cuatro o cinco jugadores más de los tres que ya fueron a la selección mayor. Ese es el real objetivo de las selecciones juveniles, el poder poner más jugadores en el espectro de la selección mayor", añadió.

Además, sostuvo que "acá hay tres o cuatro jugadores que podrían llegar a Europa tranquilamente. Son jugadores que tienen características distintas a los demás, que en conjunto con los clubes hemos estado trabajando para que sean jugadores de élite y esperemos que el Mundial los catapulte a que se puedan ir".

Sobre la opción de continuar al mando de la selección mayor tras su interinato en la última doble fecha de las Clasificatorias, sostuvo: "Yo no vine a eso y circunstancialmente se han generado tres eventos que he me ha tocado salir de mi rol e ir a otro, cuando renunció el 'Toto' (Eduardo Berizzo), después en el Preolímpico y en esta fecha FIFA donde nos tocó tener un poco más a los jugadores y hacer la nómina nosotros. Hoy día estoy enfocado absolutamente a lo que pase de acá a diciembre y nada más. Viene el Mundial Sub 20, el Mundial Sub 17, el Sudamericano Sub 15, los partidos en Rusia con la selección mayor y cuando pase todo eso vamos a ver qué es lo viene y qué es lo que quiere la Federación".

Por último, Córdova comentó: "Lo he dicho en diferentes en notas, voy a ser muy feliz desde el lugar que me toque. Hoy día estoy muy pleno desde el lugar en que me toca en la Federación".

