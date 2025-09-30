Nicolás Castillo aclara su ausencia en despedida de históricos de la UC: "Simplemente no fui invitado"

El ex delantero de Universidad Católica, Nicolás Castillo, se pronunció a través de redes sociales para explicar su ausencia en el amistoso "Adiós Capitanes", donde el elenco cruzado despidió a sus referentes Cristian Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic, quienes portaron la jineta del cuadro precordillerano.

En una historia de Instagram, el atacante respondió a las inquietudes de sus seguidores y aseguró que "simplemente no fui invitado. Cada uno está en su derecho de invitar a quien desee y eso se respeta".

El futbolista de 32 años, quien defendió los colores del conjunto de la franja por última vez en 2024, agregó que "yo siempre he sido hincha del club, de su insignia y no de sus jugadores. La UC estará por sobre todo siempre. Agradecido por todas las alegrías que nos dieron cada uno de ellos como hincha y por lo que significan en la historia de la Católica".

"Nico" cerró su mensaje agradeciendo "a quienes se han preocupado y me han escrito, pero quiero que sepan que mi cariño y respeto por la institución y su gente no cambia por situaciones como esta".

