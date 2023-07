Nery Domínguez se proyecta en la U: "Estoy muy contento acá y claramente me gustaría seguir"

Pese a perder su condición de titular y ser relegado al banco de suplentes por el técnico Mauricio Pellegrino, el defensa Nery Domínguez reafirmó su intención de mantenerse en Universidad de Chile más allá del término de su contrato, fijado para diciembre del presente año.

"Mi contrato finaliza a fin de año y la verdad es que me encuentro muy cómodo en el club. Estoy bien, me siento importante, me siento querido. Respeto mucho lo que es el club, me siento muy cómodo. En su momento elegí venir acá", sostuvo el argentino en diálogo con El Gráfico Chile.

En la misma línea, subrayó que "la realidad es que yo estoy muy contento acá y claramente me gustaría seguir. Más que nada porque quiero conseguir cosas importantes en este club y tanto para mi carrera como para el club sería muy bueno".

En la presente campaña con el cuadro laico, Domínguez ha visto acción en 14 ocasiones entre Campeonato Nacional y Copa Chile, aunque varias de ellas, por la ausencia de algún zaguero o volante central.

En concreto, el ex hombre de Racing Club ingresó como titular en nueve oportunidades, solo en una fue sustituido y entró desde el banco cinco veces, completando un total de 865 minutos disputados.

PURANOTICIA