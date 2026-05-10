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Nelson Acosta fue internado de urgencia en clínica de Rancagua

Nelson Acosta fue internado de urgencia en clínica de Rancagua

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El otrora entrenador de Cobreloa y Everton, entre otros equipos, ingresó la noche de este sábado a urgencias de la Clínica Isamédica de Rancagua y hasta el momento no se tienen mayores detalles de su situación.

Nelson Acosta fue internado de urgencia en clínica de Rancagua
Domingo 10 de mayo de 2026 10:00
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Suma preocupación hay por estas horas con respecto a la salud del ex director técnico de la Selección chilena, Nelson Acosta, cuyo estado se ha deteriorado a causa del Alzheimer.

El otrora entrenador de Cobreloa y Everton, entre otros equipos, ingresó la noche de este sábado a urgencias de la Clínica Isamédica de Rancagua y hasta el momento no se tienen mayores detalles de su situación.

Cabe recordar que hace solo unos días, una de las hijas de "Don Nelson", Silvana Acosta, acusó que debido a trabas burocráticas y judiciales, no han podido acceder a los recursos económicos de su padre para financiar tratamientos especializados.

"Mi papá se retiró de la vida pública porque es una persona que tiene una enfermedad irreversible que le impide cuidarse y tomar decisiones; por lo tanto, él no puede hacerse cargo de su salud", señaló la mujer a través de redes sociales.

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