Nehuén Paz busca salir de la Universidad Católica y desmiente haber rechazado oferta del extranjero

Un verdadero infierno es el que está viviendo el defensa de Universidad Católica, Nehuén Paz, quien no fue considerado durante todo el 2023 por el club y en este inicio de año, fue apuntado como uno de los futbolistas que tendrían un pie fuera de la precordillera.

En ese contexto, el zaguero argentino concedió una entrevista al medio partidario Punto Cruzado, donde explicó cuáles son sus intenciones para esta temporada, descartando de plano que esté poniendo trabas para partir de la tienda estudiantil.

"Busco salir. Yo no exijo quedarme, ni cupo ni nada. Es todo mentira", aseguró el central, quien tiene contrato hasta diciembre de 2025.

Asimismo, reveló cuál es el plan B del elenco "de la franja" en caso de no encontrar interesados en su carta. "El club dijo que me van a inscribir, no porque yo lo exijo, sino porque ellos me lo dijeron", sostuvo el trasandino.

En la conversación, el exjugador del Bologna insistió que "yo busco salir y si llegamos a un acuerdo entre todos, se va a solucionar".

Por último, abordó un presunto ofrecimiento que habría existido por parte de Danubio de Uruguay y que acuerdo con un medio nacional, el propio Paz declinó para mantenerse en la UC.

"No rechacé ninguna propuesta del extranjero, ni me niego a moverme del club. Sea del año pasado o de ahora, es mentira", enfatizó el nacido en Buenos Aires.

PURANOTICIA