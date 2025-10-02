"Necesitamos a todos": Sierralta se desmarca de Córdova y no le cierra la puerta a la Generación Dorada

Francisco Sierralta se refirió a la posibilidad de que jugadores de la Generación Dorada sean parte del nuevo proceso rumbo al Mundial de 2030, desmarcándose de Nicolás Córdova.

Al explicar la nómina para el cierre de las Clasificatorias al Mundial 2026, ante Brasil y Uruguay, el entrenador interino de la Roja explicó que “visualizamos al 2030 y siendo honesto ninguno de ellos va a estar en esa fecha. El próximo evento oficial de la Selección es el 2027 y optamos por darle la oportunidad a los jugadores más jóvenes que son los que seguirán la posta”.

Por su parte, el defensa del Auxerre manifestó que "yo no descartaría a nadie. No somos un país que nos sobren los jugadores. A lo mejor para los amistosos siempre hay que incluir a la mayor cantidad de jugadores para ver y para probar”, declaró en diálogo con ESPN Chile.

El central de 28 años complementó que “no es lo mismo jugar en clubes que en la selección. Pero si el jugador está bien en su club y llega un momento que hay un partido importante y se necesitan, yo creo que necesitamos a todos”.

“Sea un jugador que tiene 28, 29 años o un jugador de 18, 19 años. A Chile no le sobra nada como para decir este no o este sí. No le cerraría la puerta a ningún jugador", agregó.

Respecto al amistoso ante Perú del viernes 10 de octubre que se disputará en el estadio Bicentenario de La Florida, dijo que "estos partidos no son solo amistosos. En el grupo que se armó ahora la mayor cantidad son jugadores jóvenes y para nosotros tiene que ser muy importante”.

Finalmente, sostuvo que “más allá de que sea un amistoso, al final uno está mostrando la cara de la selección después de no haber quedado clasificado al Mundial”.

