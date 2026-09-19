Natación artística suma dos nuevas medallas de oro para Chile en los Odesur

La Natación Artística le brindó dos nuevas medallas de oro al representativo nacional que toma parte en los Juegos Suramericanos que se están disputando en Santa Fe, Argentina, en el inicio de las competencias sabatinas.

Las disciplinas que se disputan en el agua están otorgando a Chile los principales resultados luego de una semana de disputa de los Odesur, y en esta ocasión fue el dueto de las hermanas Trinidad y Soledad García la que dio la primera presea dorada de este 19 de septiembre, totalizando 502.945 puntos, con lo que lograron imponerse en la prueba en el Centro Acuático Provincial de la ciudad de Rosario.

En la competencia mixta, Theodora Garrido y Nicolás Campos aventajaron por casi 60 mil puntos al binomio brasileño para brindarle a nuestro país la vigésima medalla de oro, con lo que en una semana del evento superaron la mitad de primeros lugares que se alcanzaron en los Juegos de Asunción, Paraguay, el 2022.

Por ahora, Chile marcha en el quinto lugar del medallero general, a dos medallas de oro de distancia de Venezuela, que está en la cuarta ubicación.

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