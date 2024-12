Municipio de Concepción rechaza recibir el encuentro entre Colo Colo y la U en la Supercopa

Un verdadero dolor de cabeza para la ANFP se ha convertido la Supercopa 2025 que deben disputar Colo Colo y Universidad de Chile, debido a que el Superclásico no cuenta con estadio ni fecha.

Hace unos días el presidente del organismo de Quilín, Pablo Milad, reiteró su intención de disputar el derbi entre albos y azules en partido único, y el Ester Roa Rebolledo de Concepción asomaba como posible sede.

Sin embargo, desde el municipio de la ciudad penquista dieron un portazo, pues según confirmó el diario de Concepción, la ciudad no quiere recibir el encuentro: "No habrá Supercopa en el Ester Roa: municipio bajó el pulgar al Colo Colo vs U. de Chile".

"Desde la capital se hizo el requerimiento, pero el municipio decidió no autorizar el uso del recinto para un partido que no sólo genera una alta convocatoria, sino que por lo general trae problemas asociados por tratarse de las barras más conflictivas del país", añadieron.

En tanto, el alcalde Héctor Muñoz explicó: "Efectivamente tuvimos contacto con la ANFP, quienes preguntaron por la posibilidad de traer el partido de la Supercopa a Collao. Sin embargo, considerando los hechos de violencia ocurridos anteriormente en Concepción, no podemos exponernos nuevamente a tener peleas en nuestras calles, ni destrozos en nuestro principal recinto deportivo".

De esta manera, ahora tomaría fuerza la ida de jugar la Supercopa con partidos de ida y vuelta, pues Milad comentó: "La posición de los clubes es jugar ida y vuelta. Si es partido único, será el 26 de enero; si hay dos, sería el 22 y 26 de enero".

