Municipalidad de Independencia paraliza obras en el estadio Santa Laura a cuatro días de la Supercopa

Si bien la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile ya está programada para disputarse este domingo a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura, la definición entre albos y azules no deja de sumar problemas.

Es que a cuatro días de la realización del partido, la municipalidad de Independencia paralizó las obras en las nuevas luminarias del recinto.

"Estamos a cuatro días de la final y se pretende jugar en un estadio en obras, que no cumple con las condiciones mínimas de seguridad. Quienes asistan deben saber que este recinto no reúne garantías para un partido de esta envergadura", sostuvo el alcalde Agustín Iglesias, quien desde hace rato se ha mostrado en contra de la realización del cotejo en esa comuna.

"Si pese a las advertencias se insiste en realizar la final en este lugar, el Gobierno y la ANFP deberán asumir toda la responsabilidad frente a cualquier hecho de violencia o afectación a la comunidad de Independencia. Nuestra prioridad es proteger a los vecinos, no exponerlos", añadió.

Sin embargo, según trascendió, la orden de paralización habría sido tardía, debido a que las labores ya estarían terminadas, por lo que el estadio Santa Laura estaría en condiciones de albergar la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile.

PURANOTICIA