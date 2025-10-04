Mundial Sub-20: México será rival de Chile en octavos tras vencer con sufrimiento a Marruecos

La selección de México cumplió con su obligación y en un reñidísimo encuentro derrotó por la cuenta mínima a su similar de Marruecos, timbrando su boleto a los octavos de final del Mundial sub 20, donde se medirá ante Chile.

Si bien el cuadro africano había dejado a varios titulares en la banca dado que ya tenía asegurada la clasificación, de todas maneras complicó durante los primeros minutos del partido al elenco azteca, que debía ganar para no depender del otro resultado del grupo.

El Tri le robó la pelota al conjunto del Magreb y empezó a presionar en campo rival, aunque sin la profundidad necesaria para inquietar ni a la zaga ni al espigado portero Ibrahim Gomis.

De tanto presionar los mexicanos obtuvieron su recompensa en el inicio del complemento luego de que el árbitro pitara penal por una mano en el área del adversario. El talentoso Gilberto Mora se apoderó del balón y batió al cancerbero para poner por delante a los suyos.



Aun cuando su escuadra no estaba apremiada por lograr el triunfo, igualmente el técnico Mohamed Ouahbi puso toda la carne en la parrilla modificando su línea de ataque, lo que complicó la faena de los norteamericanos, que empezaron a apostar al contragolpe para tratar de aumentar las diferencias.

En el último tramo del cotejo se hizo evidente el dominio de los Leones del Atlas, que pisaron el acelerador para tratar de sostener su invicto, encontrándose con la férrea resistencia de un equipo tricolor que se aferró con uñas y dientes al marcador y firmó su boleto a la siguiente instancia.

De esta manera, los pupilos de Eduardo Arce aseguraron el segundo puesto del grupo C con cinco puntos, uno menos que el combinado árabe. En tercer ubicación terminó España con cuatro unidades tras derrotar y eliminar a Brasil.

Este martes a las 16:30 horas, México desafiará a Chile, anfitrión del torneo, en el estadio Elías Figueroa Brander. Marruecos, en tanto, se trasladará hasta Rancagua para enfrentar a un mejor tercero desde las 20:00 del miércoles.



México

Emmanuel Ochoa; César Bustos, Diego Ochoa, Everardo López; Yael Padilla (Amaury Morales, 82'), César Garza (Hugo Camberos, 55'), Obed Vargas, Diego Sánchez; Gilberto Mora (José Pachuca, 71'); Mateo Levy (Iker Fimbres, 33'), Tahiel Jimenez (Oswaldo Virgen, 82'). (DT: Eduardo Arce)

Marruecos

Ibrahim Gomis; Ali Maamar (Ismaël Baouf, 73'), Ilyass Mahsoub, Taha Majni, Mohammed Kebdani; Naïm Byar, Anas Tajaouart (Hossam Essadak, 86'); Mohamed Hamony, Saad El Haddad (Othmane Maamma, 68'), Ilias Boumassaoudi (Gessime Yassine, 68'); Younes El Bahraoui (Yassir Zabiri, 68'). (DT: Mohamed Ouahbi)

Árbitro: Irfan Peljto (Bosnia y Herzegovina)

Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso

