Mundial Sub-20: Brasil quedó eliminado y España se aseguró el tercer puesto

España derrotó por 1-0 a Brasil, en partido válido por la tercera fecha del Grupo C del Mundial Sub-20 de la FIFA, encuentro disputado en el Estadio Nacional.

En la previa se sabía que este era el llamado grupo de la muerte, y tras el cierre de la fase grupal, los hispanos quedaron relegados al tercer lugar, mientras que el Scratch se marchó eliminado sin conseguir victorias en su haber.

Ambos elencos se jugaban la clasificación, y aquello quedó reflejado desde el inicio. La primera llegada en profundidad fue para la Canarinha, luego de que por la banda izquierda se asociaran Murilo Rhikman y Leandrinho (2’), quien lanzó un centro que se paseó por el área chica sin lograr ser conectado por ningún atacante, en lo que fue el primer aviso de los sudamericanos.



A los 8 minutos, nuevamente por la izquierda, Leandrinho envió otro centro que esta vez, en el segundo palo, João Cruz conectó de derecha, pero su remate dio en el poste del arco hispano, en lo que pudo ser la apertura de la cuenta.

Ambos equipos se disputaban la clasificación a octavos, y eso se notaba en cancha. Los españoles se asociaron en ofensiva y, tras un balonazo al área, el capitán Iker Bravo (12’) falló el remate cuando estaba bien posicionado en el área chica.

El partido era de ida y vuelta, y a los 18’, Bruno Alves metió un pase largo a Luighi, a quien previamente le habían anulado un gol por fuera de juego. Esta vez remató, pero el guardameta Fran González contuvo de manera soberbia para mantener su portería en cero.



Acto seguido, a los 19 minutos, el atacante del Betis, Pablo García, probó de zurda rasante, y el balón se fue a centímetros del poste derecho del arco brasileño.

El delantero del Udinese, Iker Bravo (25’), tuvo otra oportunidad clara: recibió un pase dentro del área, controló de espaldas, giró sobre su propio eje y remató de derecha, pero el portero Otavio despejó con los pies.

El primer tiempo terminó con un nuevo intento de Luighi (45’), tras combinar con Wesley, pero su remate desde la medialuna se fue desviado.

El complemento comenzó con el grito de gol español. Tras una secuencia de pases en ofensiva, haciendo honor al tiki-taka, García habilitó a Bravo (47’), quien con un toque eludió al portero Otavio y definió de derecha para marcar la apertura del marcador.

Brasil tuvo el empate a los 55’, luego de un centro de João Cruz que Rhuan Gabriel conectó de cabeza en el área chica, pero su remate fue contenido de gran forma por el arquero Fran González, que volvió a lucirse.

Cinco minutos después (60’), Rhuan Gabriel nuevamente tuvo la igualdad, al rematar de derecha dentro del área, pero su disparo fue desviado al córner por el guardameta español, que mostró grandes reflejos.

A los 74’, el propio Rhuan Gabriel generó otra llegada de riesgo: tras luchar una pelota entre tres defensores españoles, sacó un puntín de derecha y, con la complicidad del portero, el balón dio en el poste izquierdo, en lo que pudo ser el empate.

El recién ingresado en el equipo español, David Mella (77’) se escapó solo por el pasillo central y, al entrar al área, ejecutó un disparo de zurda rasante, pero el zaguero Iago llegó justo a tiempo para desviar al córner.

Una de las más claras para Brasil fue a los 81’, tras un pase largo que dejó a Luighi mano a mano con su marcador. El delantero remató de derecha, pero Fran González volvió a achicar con gran oficio.



Posteriormente, Mella (83’) tuvo la oportunidad de cerrar el partido: apareció por el segundo palo tras un centro, pero su zurdazo fue defectuoso y se fue desviado.

En los minutos finales, un nuevo pase largo desde la zaga dejó en posición de tiro a Luighi (86’), pero no logró afirmarse y remató fuera del pórtico.

El suspenso se apoderó del Nacional cuando Brasil reclamó penal sobre Luighi al 90+1’, pero la acción fue descartada por una falta previa de un jugador brasileño sobre García.

Finalmente, el partido concluyó con victoria española por la cuenta mínima. Con este resultado, España finalizó tercera con 4 puntos, mientras que Brasil quedó eliminado con apenas una unidad. Marruecos se adueñó del primer lugar del grupo con 6 puntos y México se quedó con el segundo puesto con 5 unidades.

España, al ser tercera, deberá esperar el cierre de la fase de grupos para saber si avanza como uno de los mejores cuatro terceros, con posibles rivales en octavos como Ucrania o Japón, cuestión aún por definirse.

España: 1

Fran González; Jesús Fortea (Álvaro Cortés 76’), Andrés Cuenca, Julio Díaz, Izan Merino; Thiago Pitarch (Pau Navarro 76’), Rodrigo Mendoza, Rayane Belaid (Peio Canales 89’); Pablo Garcia, Jan Virgili (David Mella 76’), Iker Bravo.

DT: Paco Gallardo.

Brasil: 0

Otávio Costa; João Victor, Iago, Bruno Alves (Rhuan Gabriel 53’), Leandrinho (Léo Derik 69’); Rafael Coutinho, João Cruz (Gustavo Prado 73’), Murilo Rhikman, Erick Belé (Deivid Washington 69’); Wesley Teixeira (Gilberto 46’), Luighi.

DT: Ramon Menezes.

Árbitro: Joseph Dickerson (Estados Unidos)

Estadio: Nacional – Ñuñoa, Santiago

PURANOTICIA