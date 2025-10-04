Mundial Sub-20: Australia derrotó a Cuba y hace cálculos para clasificar como mejor tercero

Australia derrotó por 3-1 a Cuba, en partido válido por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. Mientras los caribeños quedaron sin opciones de acceder a la siguiente fase, los oceánicos hacen cálculos para determinar si podrán avanzar como uno de los mejores terceros.

En cuanto al desarrollo del juego, la primera oportunidad de riesgo fue para los australianos, cuando a los 9 minutos Louis Agosti sacó un potente remate de derecha que parecía colarse en el ángulo, pero el portero cubano Yurdy Hodelin despejó brillantemente al córner.

Acto seguido, a los 11’, un nuevo disparo desde fuera del área, esta vez de Jaylan Pearman, hizo estrellar el balón en el poste izquierdo de la portería isleña.



Australia era más en términos futbolísticos, y eso se reflejó con el gol convertido al minuto 21 del compromiso. En la jugada, James Overy metió un gran pase filtrado para Max Caputo, quien con un toque sutil de derecha, ante la salida del arquero, marcó la apertura del marcador.

Los “canguros” ampliaron la ventaja tras un tiro de esquina jugado en corto que terminó con un remate de Agosti. El balón rebotó dos veces en la defensa cubana y quedó servido para Daniel Bennie (39’), quien definió de derecha en el área chica para poner el 2-0 parcial.

La respuesta cubana llegó al minuto 43, luego de que el delantero Alessio Raballo ejecutara un potente remate rasante de derecha, bien despejado por el arquero Steven Hall.



El segundo tiempo comenzó con la tercera diana australiana. Tras una jugada colectiva, Alexander Badolato eludió al portero cubano y envió un centro atrás que Caputo conectó con un derechazo, convirtiendo el tercer tanto para su equipo y el segundo en su cuenta personal.

El descuento cubano se produjo al minuto 63, luego de un tiro de esquina jugado en corto. El balón le quedó a Samuel Rodríguez, quien centró al área chica, donde Raballo alcanzó a desviarlo y enviarlo al fondo de la red.

Pese al gol, los australianos siguieron dominando el juego, con Louis Agosti como figura destacada. El mediocampista volvió a intentar desde fuera del área a los 65’, pero su remate se estrelló en el poste.



Finalmente, y pese a algunas revisiones solicitadas al VAR, el encuentro concluyó con triunfo de Australia por 3-1.

Con este resultado, los oceánicos finalizaron terceros en el Grupo D con 3 puntos y una diferencia de gol de -2, a la espera de confirmar si avanzan a los octavos de final como uno de los cuatro mejores terceros. Cuba, en tanto, terminó última con solo una unidad. Argentina lideró la zona con 9 puntos, mientras que Italia se quedó con el segundo puesto con 4 unidades.

Australia: 3

Steven Hall; Daniel Bennie (Rhys Youlley 70’), Sebastian Esposito, Lucas Herrington; James Overy, Fabian Talladira, Paul Okon-Engstler, Alexander Badolato (Luka Jovanovic 60’), Jaylan Pearman; Louis Agosti (Tiago Quintal 70’), Max Caputo (Musa Touré 60’).

DT: Trevor Morgan.

Cuba: 1

Yurdy Hodelin; Elvis Casanova, Camilo Pinillo (Norlys Chávez 87’), Diego Catasús, Leandro Mena; Karel Pérez, Romario Torres, Maikol Vega (Didier Reinoso 70’), Marcos Campos (Samuel Rodríguez 46’); Jade Quiñones (Michael Camejo 41’), Alessio Raballo.

DT: Pedro Pereira.



Árbitro: Jalad Jayed (Marruecos)

Estadio: Nacional – Ñuñoa, Santiago

