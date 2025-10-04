Mundial Sub-20: Argentina firmó una campaña perfecta en el grupo D tras superar a Italia

Argentina demostró nuevamente por qué es uno de los candidatos a ganar el Mundial sub 20 con su triunfo por 1-0 sobre Italia, timbrando su boleto a los octavos de final como sólido líder de su grupo con puntaje perfecto.

Si bien la Albiceleste ya estaba clasificada y al cuadro europeo le bastaba el empate, igualmente protagonizaron un atractivo duelo en el estadio Elías Figueroa, donde los pupilos de Carmine Nunziata tuvieron las primera ocasiones claras de peligro (5' y 10')

El equipo trasandino respondió con un zapatazo de Julio Soler que bloqueó el portero con ayuda del travesaño (21'). En los 37', Lorenzo Riccio adelantó al elenco del Viejo Continente, pero el árbitro fue convocado al VAR y tras percatarse de una falta previa, anuló lo que era la apertura de la cuenta.



La Azzurra perdió el control del duelo en el complemento y permitió el renacer de del conjunto argentino, que de a poco levantó su nivel, aunque por poco sufrió una anotación de Emanuel Benjamin.

Sin embargo, luego de eso el cotejo se jugó al ritmo que quiso la escuadra sudamericana, que convirtió el 1-0 por medio de Dylan Gorosito (74'), quien recibió la pelota, fue apilando rivales hasta ingresar al área y definió con un sutil toque venciendo al cancerbero Alessandro Nunziante.

Así, los dirigidos por Diego Placente avanzaron de fase con campaña perfecta sumando nueve puntos de nueve posibles y fueron secundados por los tanos, segundos con cuatro unidades. Más atrás quedó Australia (3), que dio cuenta de Cuba, colista absoluto del grupo D con un positivo.



Argentina volverá a la acción el miércoles a las 16:30 horas para enfrentar a un mejor tercero en el estadio Nacional. Italia, en tanto, se trasladará hasta Rancagua para medirse el jueves desde las 16:30 con el ganador de la zona E, que por el momento estaría siendo Estados Unidos.

Italia

Alessandro Nunziante; Francesco Verde (Jacopo Sardo, 68'), Andrea Natali, Christian Corradi; Javison Idele, Lorenzo Riccio (Mattia Mannini, 68'), Alessandro Berretta, Emanuel Benjamin (Cristian Cama, 87'); Mattia Liberali (Emanuele Sala, 83'), Ismael Konaté, Alvin Okoro (Marco Romano, 83'). (DT: Carmine Nunziata)

Argentina

Santino Barbi; Santiago Fernández (Dylan Gorosito, 63'), Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Tobías Andrada, Milton Delgado; Maher Carrizo, Álvaro Montoro (Gianluca Prestianni, 71'), Santino Andino (Mateo Silvetti, 71'); Alejo Sarco (Ian Subiabre, 63'). (DT: Diego Placente)

Árbitro: Keylor Herrera (Costa Rica)

Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso

