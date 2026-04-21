Mosa va por el control total de Colo-Colo: Ofrece más de $9 mil millones para dominar Blanco y Negro

Con el firme propósito de asumir el dominio absoluto de la concesionaria que rige los destinos de Colo-Colo, el actual presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, ha decidido arremeter nuevamente en el mercado accionario.

Luego de un intento fallido llevado a cabo hace algunas semanas mediante una Oferta de Adquisición Pública (OPA), el líder de la sociedad anónima presentó una reciente oferta para adquirir el 61,1% de la sociedad. En esta ocasión, el valor fijado es de $162 por cada acción, cifra que en su totalidad representa un monto de más de 9 mil millones de pesos.

La maniobra financiera impulsada por el empresario puertomontino generó una rápida reacción durante la jornada de este martes. A través de un comunicado, el Club Social y Deportivo Colo-Colo salió al paso para manifestar su postura frente a la iniciativa.

Mediante la misiva oficial, la Corporación fue enfática al señalar: "Expresamos nuestra preocupación por la OPA anunciada por Aníbal Mosa, con el objetivo de alcanzar el dominio absoluto de los títulos de Blanco y Negro. De concretarse aquello, el control mayoritario de la concesionaria pasaría a depender de una sola persona, lo que podría generar un daño significativo en la gobernanza institucional y en la trasparencia en la gestión, tal como ha ocurrido en otros clubes del país".

En la misma línea, la entidad deportiva añadió a su argumentación que "Una institución tan heterogénea y representativa de Chile como Colo-Colo requiere equilibrio en la toma de decisiones, las que deben realizarse de forma democrática, transversal y siempre pensando en el beneficio de la institución".

Cabe consignar que, en la actualidad, Mosa controla el 38,813% de Blanco y Negro. Este nuevo proceso de compra de acciones se extenderá entre el miércoles 22 de abril y el viernes 22 de mayo; un lapso en el cual, de concretar la operación, el dirigente tendría los votos suficientes para controlar la concesionaria sin contrapesos.

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