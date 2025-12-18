Mosa descartó descartó ofertas concretas por Cepeda o Pizarro: "Nada, nada hasta el momento"

En Colo-Colo ya trabajan de lleno en la conformación del plantel de cara la próxima temporada y este viernes, en la reunión de directorio, Blanco y Negro definirá a los refuerzos.

Así lo confirmó el presidente de la concesionaria que administra al "Cacique", Aníbal Mosa, quien aseguró que en dicha cita se aprobarán los lineamientos del cuadro albo.

"Los puntos a reforzar ya están definidos y estamos preocupados de la línea de atrás primero que todo. Una vez que tengamos la reunión con los directores, que son los primeros que tienen que enterarse, se lo haremos saber a la opinión pública", expresó el timonel del conjunto de Macul.

"Estamos trabajando todos los días, con nuestro gerente deportivo, con nuestro gerente general y con el área de scouting. Estamos haciendo la pega que hay que hacer", añadió.

Consultado sobre posibles salidas, el empresario puertomontino descartó ofertas concretas por nombres como Lucas Cepeda o Vicente Pizarro. "Nada, nada hasta el momento", sostuvo.

Sobre la continuidad de Arturo Vidal, enfatizó que "tiene contrato vigente, como todo el resto. El día 3 de enero llegará todo el equipo".

Por último, Mosa ratificó la planificación para el inicio de año: "Ya tenemos listo nuestro lugar de concentración que va a ser en Pirque. También tenemos definidos partidos amistosos, mañana podremos dar mayores antecedentes".

