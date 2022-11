Mosa carga contra presidente y grupo de directores de Blanco y Negro: "La posición por no invertir es muy preocupante"

No todo es alegría en Colo-Colo tras la goleada por 5-0 en el amistoso frente al Betis de Manuel Pellegrini en Concepción.

Es que Aníbal Mosa, ex presidente de Blanco y Negro y actual director de la concesionaria, reconoció un quiebre en la mesa de la sociedad anónima. En ese sentido, cuestionó que el grupo que apoya al timonel Alfredo Stöhwing no busque desembolsar recursos, asegurando que eso no fue parte del acuerdo para la continuidad del técnico Gustavo Quinteros en la banca.

"Hay una parte del directorio que está por fortalecer el equipo y otra fracción que está por no hacer inversiones, solo enfocándose en el Campeonato Nacional. Esperamos llegar a algún acuerdo, como lo hicimos con Gustavo, para reforzar el equipo y competir de verdad en la arena internacional. Me llama la atención, no es lo que acordamos cuando conversamos con Gustavo. Espero que rectifique su posición y busquemos unificar las posiciones por el beneficio del club", expresó en diálogo con radio ADN.

"Claro que hay presupuesto, recibimos una plata importante por Pablo Solari, firmamos con una productora para recibir 10 conciertos en el Monumental, tenemos un nuevo auspiciador que pagaba más que el anterior. O sea, los recursos están", añadió.

Consultado sobre si la división del directorio de Blanco y Negro podría generar incomodidad en el DT, el empresario puertomontino sostuvo: "Pregúntenselo a Gustavo, no quiero hablar por él. Ha sido claro en pedir un jugador por línea para hacer un papel más interesante en la Copa Libertadores. Necesitamos más. No sé en qué está Martín Rodríguez, necesitamos meterle tres o cuatro jugadores más".

"(Rodríguez) está en carpeta, pero no hay ningún avance ni contacto con él por parte de la gerencia deportiva. La posición del presidente y un grupo de directores por no invertir es muy preocupante. La hinchada espera que nos potenciemos, esperemos que este sector centrado en lo económico gire a lo deportivo".

