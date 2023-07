Morón abordó las posibles salidas de Cortés y Moya y descartó el regreso de Morales a Colo-Colo

Hace varias semanas en la prensa nacional se ha rumoreado con un supuesto descontento del portero de Colo-Colo, Brayan Cortés, quien no estaría cómodo haber sido relegado al banco de suplentes por decisión del director técnico, Gustavo Quinteros.

A pesar de esta situación, en conversación con radio ADN, el gerente deportivo, Daniel Morón, descartó, al menos de momento, una posible salida del guardameta, aclarando la única posibilidad en que esto pudiera ocurrir.

"Si hay un club interesado en él y que pague la cláusula de salida (1.250.000 dólares), no tenemos absolutamente nada que hacer. Pero hoy en día, Brayan es jugador de Colo-Colo, está muy metido en todo lo del club", sostuvo el ex cancerbero.

Sobre las rotaciones en el arco del "cacique", donde también ha actuado Fernando De Paul, Morón remarcó que "son decisiones técnicas. Entiendo muy bien la situación y jamás me voy a involucrar en cuáles son los elegidos para un partido. El técnico los ve día a día, conoce el rendimiento y los problemas de cada jugador".

Respecto a la oferta que llegó desde Grecia por Matías Moya, el "Loro" detalló que "el jugador conversó con su representante, con Quinteros y conmigo. Me dijo que vino a Colo-Colo porque quiere jugar aquí y no desea dejar pasar la oportunidad de jugar en el club. Me encantó su respuesta".

Sobre el posible retorno de Iván Morales al club, el exarquero lo descartó tajantemente “absolutamente no, en ningún momento hemos visto esa opción, porque no está dentro de lo que nosotros estamos buscando hoy”.

Por último, enfatizó que uno de los objetivos del club es abrochar cuanto antes la continuidad del DT. "Lo hablamos hace unos días en un almuerzo con Quinteros y la dirigencia. Conversamos de mucho fútbol y sentimos cuáles son las sensaciones del técnico por su estadía en Chile, el cariño que tiene por Colo-Colo y él tiene claro que le gustaría quedarse en el club, en medida que los resultados deportivos se cumplan", indicó.

PURANOTICIA