Montreal de Alexis Sánchez sufre quinta derrota seguida y es colista en la MLS

El Montreal de Alexis Sánchez sigue su mala racha y ahora perdió como local ante el Columbus Crew de Gonzalo Tapia, con lo que alcanzó su quinta derrota consecutiva que lo tiene ubicado en la última ubicación de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS).

El partido se presentaba como una alternativa propicia para la escuadra del Niño Maravilla dado que el conjunto de Ohio también se debate en los lugares de abajo de la tabla.

Sánchez, que fue titular, a diferencia del portero Thomas Gillier, vivió la realidad de su club que no logra imponer los términos futbolísticos que pretende el entrenador Philippe Eullaffroy y se fueron al descanso con una paridad a cero.

En el lapso de complemento, los visitantes abrieron el marcador a los 57' minutos del tiempo de juego gracias a la anotación de Mohamed Farsi, y once minutos después Brais Méndez anotó el 2-0 definitivo, luego de lo cual ingresó al terreno de juego el delantero nacional Gonzalo Tapia en reemplazo del venezolano Josef Martínez.

Alexis Sánchez salió del terreno de juego a los 81'cuando lo sustituyó el mexicano Daniel Ríos, que junto a sus compañeros no tuvo la capacidad de torcer el destino del encuentro y que dejan al Montreal como el peor equipo de su conferencia, y que luego de cinco derrotas consecutivas presentan un panorama poco favorable y donde el goleador histórico de la Selección Chilena tendrá un duro trabajo si pretende revertir la situación adversa que viven.

PURANOTICIA