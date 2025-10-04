Modifican horario para el duelo entre Chile y México por los octavos de final

Este sábado Chile supo que en los octavos de final del Mundial sub 20 medirá fuerzas con México, elenco que aseguró su clasificación tras vencer por la cuenta mínima a Marruecos en el estadio Elías Figueroa Brander.

En una primera instancia, el choque entre la Roja y el conjunto azteca estaba programado para las 16:30 horas en el mismo reducto de Valparaíso. Sin embargo, FIFA decidió aplazar el inicio del cotejo.

De esta manera, el duelo entre el anfitrión del torneo y el elenco norteamericano fue reagendado para ese mismo día pero a las 20:00, horario que facilitaría una mayor presencia de público en el recinto porteño.

Cabe recordar que mientras el Tri fue segundo de su zona con cinco puntos, el combinado criollo apenas hizo tres unidades y timbró su boleto gracias a la regla del fair play, ya que tenía menos tarjetas amarillas que Egipto.

