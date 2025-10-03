Ministro Pizarro abre la puerta para que U. de Chile reciba a Lanús por Copa Sudamericana en el Nacional

Universidad de Chile sigue en carrera en la Copa Sudamericana 2025, pues tras eliminar a Alianza Lima de Perú, el cuadro azul avanzó a semifinales del torneo internacional, donde enfrentará a Lanús de Argentina.

La ida se disputará el jueves 23 de octubre en Santiago. De cara a ese cotejo, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, aseguró que hay altas posibilidades de que el conjunto estudiantil pueda utilizar el Estadio Nacional, pese a que el partido está programado cuatro días después de la finalización del Mundial Sub-20.

"Sé que desde la administración del Estadio y desde el ministerio la voluntad es colaborar. Hay un compromiso suscrito para todo este proceso previo y pos Mundial Sub-20, y vamos a buscar la colaboración para que se desarrollen las actividades que la U necesita cumplir, siempre y cuando podamos zanjar el convenio que exista, y de que exista la voluntad para que así sea", reconoció el titular de la cartera en conversación con radio Cooperativa.

"Cuando esté la respuesta, se dará a conocer, y la administración del estadio está trabajando y queremos resolverlo lo más rápido posible", añadió.

Además, agregó: "De acuerdo al convenio (con FIFA) después del término queda un período adicional, porque hay una serie de elementos relacionados con las transmisiones para que se retiren. Como las fechas están cercanas, hay que hacer una coordinación y ver cómo el organizador del evento, la U en este caso, puede ayudar en este proceso y ver desde la administración del Estadio cómo se puede solucionar".

