Ministro del Deporte aborda posible localía de la U en el Estadio Nacional para semifinal de Sudamericana ante Lanús

Jaime Pizarro, ministro del Deporte, se refirió este viernes a la posibilidad de que Universidad de Chile haga de dueño de casa en el estadio Nacional para recibir a Lanús en el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, encuentro que se llevaría a cabo el 22 de octubre.

Tomando en cuenta que el Mundial sub 20 se extiende hasta el domingo 19 de octubre, existía la chance de que azules y granates se enfrentaran en el reducto de Ñuñoa. Sin embargo, el secretario de Estado dijo otra cosa.

En conversación con radio ADN, el personero de Gobierno explicó que "el estadio se entregó con anticipación y se recibe también con un plazo adicional. Esperamos acortar los plazos, pero no es para el 20 de octubre".

En la misma línea, explicó que "hay una serie de elementos de comunicación, transmisión y brandeo que debe ser retirado. El plazo es bastante mayor".

Por lo mismo, le bajó el pulgar a la localía de los universitarios. "En principio, yo imagino que no, salvo que existan condiciones que después lo cambien, pero hay que remitirse a los compromisos que están suscritos y que hay que considerar", puntualizó.

