Ministro Cordero pone en duda la realización de la Supercopa por obras en el estadio Santa Laura

Aunque desde la ANFP ya han ratificado la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile para este domingo 14 de septiembre en el estadio Santa Laura, hay quienes se oponen con todo a la realización de la definición entre albos y azules, como es el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias.

Pero ahora el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, reiteró que su cartera tampoco aprueba el derbi entre el "Cacique" y el conjunto estudiantil, debido a que el recinto todavía se encuentra en obras.

"Quiero recordar lo que ya hemos insistido sobre este punto. Al Ministerio de Seguridad no le corresponde la autorización de los eventos masivos. Le corresponde a cada delegación en el país. Desde el punto de vista de la seguridad pública, la opinión del ministerio es que no puede ejecutarse ningún evento masivo, incluyendo un partido de fútbol, en un recinto que está en obras o que tiene obras", sostuvo el secretario de Estado en un punto de prensa.

Además, añadió: "La razón es bien simple, los partidos de fútbol reúnen a un conjunto de personas en un recinto cerrado que debe permitir que se desarrolle bajo condiciones adecuadas para el espectáculo, pero también para la integridad de las personas".

Por último, enfatizó: "Vamos a esperar la visita de mañana, pero desde el punto de vista técnico de seguridad, un evento masivo, incluyendo un partido de fútbol, en un recinto donde se tiene obras, supone una condición de riesgo y seguridad que nosotros recomendamos no se lleven a cabo".

