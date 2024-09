Milad y proceso que permitió a peligroso hincha de la U entrar a los estadios: "Carabineros y Estadio Seguro dieron el vamos"

Una nueva polémica se vive en el fútbol chileno después de que un reportaje de Canal 13 diera a conocer un supuesto apoyo de Universidad de Chile y la ANFP a Maykool Muñoz, un peligroso hincha del cuadro azul y coordinador de una facción de la barra de Los De Abajo, para que se le levantara el derecho de admisión a los estadios tras ser acusado de agredir a un guardia de seguridad en un amistoso entre la U y Coquimbo Unido disputado en enero pasado.

Tras conocerse la investigación, tanto en el conjunto estudiantil como en el organismo de Quilín negaron esta situación, y el presidente de la ANFP, Pablo Milad rompió el silencio y se refirió al tema en conversación con el citado medio.

"Muñoz fue incorporado al código 102 (derecho de admisión), y la misma persona solicitó que lo sacáramos del 102. Nosotros primero verificamos quién hizo la denuncia al 102. Esta denuncia se hizo directamente con el club Coquimbo Unido, porque era el organizador de este partido amistoso, y el club dijo que ellos no habían hecho la denuncia", comenzó diciendo el timonel del ente rector del balompié criollo.

"También se preguntó al jefe de seguridad (Daniel Gangas) y a la empresa del evento que realizó el partido y ninguno de ellos había realizado la denuncia para el derecho de admisión", añadió el directivo.

Además, Milad apuntó a Estadio Seguro y Carabineros para dar la autorización para que Maykool Muñoz quedara sin prohibición de ingreso a los estadios: "Se solicitaron todos los documentos legales del proceso que se hizo con Maykool Muñoz, y posteriormente con la solicitud de esta persona, se solicitó a Estadio Seguro y a Carabineros si había alguna objeción en cuanto al derecho de admisión, y ellos dijeron que no tenía ninguna denuncia y ninguna prohibición de ingreso a los estadios. Estadio Seguro dio el vamos y Carabineros también".

"Esta persona (Muñoz) presentó todos los papeles de que no tenía ningún antecedente correspondiente al hecho que fue denunciado a la Fiscalía y también al Juzgado de Garantía, que lo absolvieron completamente", agregó.

Por último, el exintendente del Maule enfatizó que "nosotros (ANFP) no somos la Fiscalía, nosotros tenemos dos aspectos de prohibición de ingreso a los estadios, que es el 101 (por Tribunales), y el 102 (por derecho de admisión denunciado por Carabineros, el jefe de seguridad y el organizador del evento), nosotros no tenemos más herramientas para saber si esa persona es delincuente o no es delincuente".

