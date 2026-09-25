Como misiles: así lanzó la barra de la U las bengalas que suspendieron duelo ante Everton

Lo que parecía ser una jornada tranquila en el estadio Sausalito entre Universidad de Chile y Everton, se vino abajo sobre el final por serios incidentes que obligaron a suspender el choque válido por los octavos de final de Copa Chile.

Todo se vio interrumpido en el minuto 82 luego que delincuentes lanzaran bombas de estruendo y bengalas desde la tribuna de U. de Chile, una de las cuales cayó en la cancha, cerca del córner, mientras que otra se encendió en plena tribuna Pacífico.

Ambas fueron lanzadas como un verdadero misil, tal como lo reflejan los videos dados a conocer durante la madrugada por hinchas que estuvieron en el estadio.

A raíz de estos hechos, el árbitro Piero Maza suspendió momentáneamente el pleito y los jugadores se retiraron de la cancha, a la espera de que los encargados de la contienda tomaran una decisión sobre el tiempo restante del partido.

Finalmente, tras casi una hora de reuniones entre el cuerpo arbitral, representantes de los clubes y autoridades regionales, se determinó que el compromiso no podía reanudarse, quedando a la espera de reprogramación por parte de la ANFP.

PURANOTICIA