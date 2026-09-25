María José Mailliard entrega el oro N° 40 al Team Chile en el canotaje y hace historia en los Juegos Suramericanos 2026

Los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollan en Santa Fe, Argentina, ya se convirtieron en una edición histórica para la delegación chilena.

Esto, luego de que María José Mailliard le entregara la medalla de oro número 40 al Team Chile, permitiendo que nuestro país igualara su segunda mejor marca histórica de todos los tiempos en esta competencia.

La deportista nacional se impuso con autoridad en el C1 500 metros del canotaje, donde registró un tiempo de 1:58.16, sacando una amplia ventaja sobre sus competidoras.

Cabe consignar que Mailliard ya había conseguido un primer lugar en esta edición de los Juegos Suramericanos, luego de quedarse con el oro junto a Paula Gómez en el C2 500 metros del canotaje.

De esta manera, Chile igualó las 40 medallas de oro conseguidas en Lima 1990, quedando cada vez más cerca de superar esta marca histórica.

El próximo objetivo será alcanzar o superar el registro de 50 preseas doradas obtenido en Santiago 1986, que corresponde a la mejor participación histórica de Chile en los Juegos Suramericanos.

(Imagen: @TeamChile_COCH)

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