Milad respalda a Gareca y adelanta que la nómina para la próxima fecha FIFA "va a ser diferente"

Toda una crisis vive la Selección chilena tras caer con Argentina y Bolivia en la última fecha doble de las Clasificatorias sudamericanas para el Mundial 2026, resultados que la dejaron en el penúltimo lugar de la tabla y lejos de clasificar por tercera vez consecutiva a una cita planetaria.

Además, las derrotas dejaron muy cuestionado al técnico Ricardo Gareca, quien no ha podido ganar en partidos oficiales (solamente en amistosos). Pese a esto, este jueves el presidente de la ANFP, Pablo Milad, le entregó todo su respaldo al estratego trasandino, ante rumores de que podría dejar la banca y el proceso de manera anticipada.

"Tiene todo nuestro apoyo y confiamos en él. Es el técnico que todos querían, si estuviéramos con otro técnico dirían por qué no trajimos a Gareca, eso pasa en el fútbol, pero cuando uno toma decisiones es para tener compromiso con esa decisión, apoyarla hasta el final", reconoció el timonel del organismo de Quilín en entrevista con Cooperativa Deportes.

En ese sentido, el exintendente del Maule reveló que se reunió con el "Tigre" tras las últimas derrotas: "Para prestarle todo el apoyo, es fundamental el apoyo de la dirigencia cuando no se han dado los resultados. La gente de fútbol sabe que es fundamental el apoyo, porque se transmite al técnico y el técnico lo transmite a sus jugadores".

Milad, también enfatizó que los malos resultados no son exclusivamente responsabilidad del entrenador y le puso presión a los jugadores: "Unos han respondido y otros no, eso no es resorte directamente del técnico, sino que también de los jugadores, hay un desafío personal en ese momento que es de ellos para reivindicarse como jugadores y que la gente los apoye".

Por último, sobre los cambios que habría en la nómina que Gareca entregará este viernes de cara a los duelos de octubre ante Brasil y Colombia, sostuvo que "tenemos que hacer una modificación estructural, hay jugadores que dieron el ancho y después no, eso es por la mixtura que hay en el equipo, jugadores jóvenes que recién están teniendo experiencias internacionales y otros que transmiten experiencia, aunque también están los que quieren y no les alcanza. Esta nómina va a ser diferente".

