Miguel Ramírez: "No fui el único ni el gran responsable en los descensos de Iquique y Unión"

El entrenador nacional Miguel Ramírez volvió a referirse a su traumático 2025, año donde dirigió tanto a Deportes Iquique como a Unión Española, elencos que perdieron la categoría en La Liga de Primera.

Si bien asumió su cuota de responsabilidad, "Cheíto" declaró en entrevista con Las Últimas Noticias que "no me desligo, pero yo no fui el que descendió a Iquique y a Unión Española. No fui el único ni el gran responsable en ambos casos, para ser más precisos".

En ese sentido, el estratego reconoció que su gran error fue "haber actuado más con el corazón que con la mente. Eso me pasó en ambos equipos y me quedó como lección futura. Ya no puedo seguir actuando de esa manera si quiero seguir siendo entrenador".

Para graficar su punto, el adiestrador chileno reveló que "pedí al 'Zanahoria' Pérez, por ejemplo, hablé con él y quería estar en Iquique, pero no lo contrataron. Y así con varios más. Ni siquiera fueron por mis alternativas dos, tres o cuatro. Con eso debí irme pero no me fui".

Sobre esto agregó que no se marchó del cuadro nortino "porque tenía la tremenda ilusión de dirigir por primera vez en un torneo internacional. Para mí era un peldaño más en mi carrera y por eso acepté jugar con los futbolistas que tenía y con los que llegaron, con los que trajo el club y los que yo, por cierto, di el visto bueno".

Con respecto al descenso de los dragones celestes, el ex seleccionado nacional subrayó que "yo me fui en la fecha cinco. Hubo 25 fechas y dos entrenadores que no fueron capaces de revertir la situación. Eso es un hecho objetivo".

En cuanto a su periplo por el estadio Santa Laura, el DT señaló que "llegué cuando Unión estaba a seis puntos de Limache y me fui del club a un punto de Limache con tres partidos por jugar. Creo, además, que el equipo logró una estructura de juego pero que hubo irregularidades y que muchos jugadores no superaron la presión que empezaron a sentir conforme corrían las fechas y seguíamos en los últimos lugares".

Por último, Ramírez habló de su complejo futuro en los banquillos. "A pesar de que ya me contactaron de dos equipos, uno de Primera y otro del Ascenso, tengo conciencia que me va a costar conseguir club. Uno porque lo del año pasado pesará, y dos porque yo mismo me pondré exigencias más altas y pensaré más las cosas, sin hacerle tanto caso al corazoncito".

