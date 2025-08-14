Midtjylland de Darío Osorio se instala en la última ronda de clasificación a la Europa League

Darío Osorio y el FC Midtjylland de Dinamarca se ilusionan con disputar la fase grupal de la Europa League. El cuadro del chileno avanzó a la última etapa de clasificación del torneo internacional al vencer 2-0 al Fredrikstad de Noruega, por la vuelta de la tercera ronda.

El oriundo de Hijuelas, quien fue figura en la ida, ingresó en el segundo tiempo a los 78 minutos, por lo que vio desde la banca los goles anotados por Mads Beck Sorensen (9') y Paulinho (17').

De esta manera, el Midtjylland se impuso por 5-1 en la serie global, tras la victoria por 3-1 en la ida, y en la última ronda previa enfrentará al KuPS Kuopio de Finlandia.

El partido de ida entre ambos elencos se disputará el jueves 21 de agosto en Dinamarca, mientras que la vuelta se llevará a cabo el jueves 28 del mismo mes en Finlandia.

(Imagen: @fcmidtjylland)

