Midtjylland de Darío Osorio cayó en los penales y se despidió en octavos de la Europa League

El sueño del Midtjylland de Darío Osorio en la UEFA Europa League llegó a su fin este jueves. El combinado danés perdió por 2-1 en el MCH Arena ante Nottingham Forest, e inclinándose por 3-0 en la definición por penales, por lo que fue eliminado en los octavos de final del certamen continental.

La visita se hizo con el protagonismo del partido desde el primer minuto y tuvo contra las cuerdas al equipo del chileno durante toda la fracción inicial, convirtiendo en figura al portero Elias Rafn.

Cuando parecía que el dueño de casa se iría al descanso con una impensada igualdad en el bolsillo, el argentino Nicolás Domínguez se elevó en el área para impactar la pelota con un cabezazo y poner en ventaja al cuadro inglés.

Sobre el final, Osorio tuvo la oportunidad de emparejar las cifras, pero su disparo se fue apenas desviado (44'). Y en el amanecer del complemento, Ryan Yates (51') sacó un zurdazo desde fuera del área para aumentar la diferencia en favor del forastero, que estaba clasificando a la siguiente fase.

Pero fue entonces que comenzó la reacción de los locales, que además vino de la mano del alza del criollo, quien participó más en acciones ofensivas. Todo este esfuerzo se vio recompensado cuando Martin Erlic descontó para el conjunto nórdico (68').

Con el marcador igualado, el partido se extendió hasta el tiempo extra, momento que marcó la salida del formado en Universidad de Chile, quien fue sustituido por Edward Chilufya (102'). En el epílogo, Yates anotaba nuevamente para los británicos, pero su conquista fue anulada por posición de adelanto (117').

De esta manera, la serie se tuvo que definir desde los doce pasos, instancia donde Cho Gue-Sung y Aral Simsir remataron al poste izquierdo, mientras que Chilufya se resbaló antes de poder ejecutar, por su parte, el Forest no erró ninguno de sus tiros y se impuso por 3-0 para avanzar a cuartos de final.

Ahora, Midtjylland deberá concentrar sus esfuerzos únicamente en el plano local, donde marcha segundo en en la Superliga de Dinamarca y está instalado en la final de la Copa de Dinamarca.

(Imagen: @fcmidtjylland)

PURANOTICIA