Messi se acordó de Maradona en la previa al debut mundialista: "Diego siempre va a estar desde algún lado"

La Selección argentina debuta este martes en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y uno de los referentes de la "albiceleste", Lionel Messi, recordó a Diego Maradona y señaló lo que significará jugar el certamen por primera vez luego de su muerte.

“Es raro no verlo en la tribuna, no ver a la gente enloquecer cuando aparece, lo que transmitía, lo que le hacía sentir al resto. Va a ser especial que no esté presente”, dijo el capitán de Argentina.

No obstante, aseguró que, a pesar de su ausencia física, cuentan con su apoyo: “Él amaba la Selección. Siempre estuvo y siempre va a estar desde algún lado”.

El atacante del Paris Saint-Germain también se refirió a la importancia del entrenador, Lionel Scaloni, en la conformación del grupo.

“Desde el principio apostó a un grupo fuerte, unido. Él es el gran culpable de que este equipo sea como es. Demuestra partido tras partido que es un gran entrenador y es mérito suyo que el equipo esté hace tanto tiempo sin perder”, declaró.

Sobre las posibilidades de Argentina de coronarse campeón del Mundo por tercera vez en su historia, Messi consideró que están “con mucha ilusión, ganas y tranquilidad”.

Luego complementó diciendo que “llegamos en un buen momento tanto en lo grupal como lo individual. Venimos de muchos partidos con buenas sensaciones y es muy importante llegar de esta manera”.

Finalmente, la "pulga" declaró que “hace tiempo que esta selección viene jugando de una misma manera, con una misma idea, con la misma filosofía. Y trataremos de seguir de la misma manera para afrontar los partidos que vengan (...) Sabemos que el Mundial es difícil. Hay que ir paso a paso, partido a partido y pensar en corto".

(Imagen: Getty Images)

PURANOTICIA