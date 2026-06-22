Messi anota doblete en triunfo de Argentina ante Austria y supera a Klose como goleador de los Mundiales

Argentina derrotó por 2-0 a Austria con un doblete de Lionel Messi, convirtiéndose en el futbolista con más goles en la historia de la Copa Mundial con 18, superando el récord de Miroslav Klose.

El astro también se transforma en el futbolista con más victorias en la historia del torneo, también con 18.

Gracias al triunfo, la "albiceleste" se clasificó a los dieciseisavos de final, aunque deberá esperar a lo que suceda en el duelo entre Argelia y Jordania para saber si ya es primera de grupo.

A pocos minutos de iniciado le partido, Argentina dispuso de un penal para adelantarse en el marcador tras una falta contra Lautaro Martínez.

Lionel Messi asumió la responsabilidad para romper el récord de Klose, pero su remate se fue desviado.

Sin embargo, antes del descanso, un apertura por la banda izquierda para Facundo Medina acabó con Thiago Almada dejando pasar la pelota y con Messi llegando de atrás para hacer el gol y situarse como máximo goleador de la historia de la Copa Mundial.

En el complemento, Argentina supo aguantar al cuadro europeo para acabar imponiéndose con otro gol de Lionel Messi y sellando el triunfo por 2 a 0.

Gracias a esta victoria, los comandados por Lionel Scaloni se sitúan con seis puntos y se clasifican de manera directa a la ronda de dieciseisavos de final.

En la última fecha, la "albiceleste" enfrentará a Jordania el sábado 27 de junio, mientras que Austria lo hará contra Argelia el mismo día.

(Imagen: FIFA)

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