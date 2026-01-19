Javier Méndez tras amargo debut en Colo-Colo: "Vengo a sumar de donde me toque, lo que el entrenador me pida"

El defensa uruguayo Javier Méndez tuvo un amargo debut con la camiseta de Colo-Colo, elenco que la noche del domingo perdió por 3-2 ante Alianza Lima en su segundo partido de pretemporada válido por el torneo amistoso Serie Río de La Plata.

Así y todo, el charrúa hizo un balance medianamente positivo del compromiso. "Se vio lo que el entrenador nos viene pidiendo. Obviamente que hay que seguir trabajando, ajustando muchos detalles, seguir puliendo. Pero creo que con el pasar de los días y de todo el entrenamiento que venimos haciendo se va a ver (el trabajo)", comentó.

Sobre su arribo al club, el zaguero destacó que lo recibieron "muy bien" y puntualizó que "hay un grupo muy sano, humilde, trabajador. Se está formando algo muy lindo y bueno, esperemos que eso siga juntando fuerza para lograr el objetivo".

Por otra parte, el oriental reconoció que el principal objetivo es clasificar a una copa internacional. "Como equipo grande, obviamente que esa necesidad está, esa exigencia de llegar a ser campeón. Sabemos que obviamente es muy difícil, pero creo yo que trabajando con la calidad de jugadores que hay y el grupo que se está formando seguramente lo podamos lograr", sostuvo.

Finalmente, Méndez analizó su rol dentro de la línea de tres que utiliza el DT de los albos, y afirmó que "no es algo que me desagrada, ya lo he dicho en varias oportunidades, ya me ha tocado jugar en otros equipos en línea de tres, ya sea de líbero, de stopper. Como digo, vengo a sumar de donde me toque, lo que el entrenador me pida, trataré de hacerlo de la mejor manera".

PURANOTICIA