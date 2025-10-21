Mena contó cómo se produjo el regreso de Endler a la Roja femenina: "Trabajamos todos en conjunto"

La Selección chilena femenina se alista para debutar en la nueva Liga de Naciones de la Conmebol, donde visitará este viernes a Venezuela, y luego recibirá el martes 28 a Bolivia.

Para esta primera fecha doble, la gran novedad en la Roja es el regreso de Christiane Endler, histórica arquera del combinado nacional y quien retorna a casi dos años de su bullado retiro tras los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El técnico Luis Mena contó cómo convenció a la golera para volver al "Equipo de Todos". En ese sentido, el DT expresó: "Para la vuelta de 'Tiane' trabajamos todos en conjunto con la Federación en torno a darle el espacio que ella necesitaba, sabiendo que había estado muy complicada en ese último tiempo que estuvo en la Selección. Ella me lo comentó también en su momento, que necesitaba ese descanso, y después de a poco fuimos convenciéndola. Nos reunimos acá cuando ella estuvo en Santiago, conversamos con ella, le dimos su espacio y la llamé personalmente para ver si estaba la posibilidad de volver y aceptó con muchas ganas".

Además, detalló que "ella hace mucho tiempo que había tomado la decisión de que quería volver a la competencia. Tiene un sentido de pertenencia con la selección increíble y eso también le hizo tomar esta decisión de poder volver. Nuestro discurso siempre fue que las puertas las tenía abierta y así con todas las jugadoras. Hoy día en esta nómina quizás hay jugadoras súper importantes que se quedaron afuera, pero siempre las estamos mirando. Esta va a ser una competencia bien importante y distinta a las fechas FIFA anteriores, que muchas veces se jugaban dos partidos amistosos".

También, el adiestrador anticipó los cotejos contra Venezuela y Bolivia: "Hoy día son dos partidos que son por los puntos y que valen realmente para ir sumando con el sueño que tenemos todos de llevar a Chile al Mundial, y 'Tiane' también está convencida de eso. Sabemos que es un torneo distinto y estamos muy emocionados por lo que se va a transmitir. Es algo inédito, primera vez que se hace este torneo eliminatorio y el desafío lo tomamos de esa manera. Queremos clasificar a un Mundial, sin duda. Es el objetivo mayor".

