Medios peruanos difunden denuncia de Alianza Lima contra la “U”

El duelo entre Universidad de Chile y Alianza de Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana no sólo se juega en la cancha, sino que también en las oficinas.

Ello porque, según publicó la prensa peruana, la dirigencia de Alianza hizo una denuncia ante la Conmebol señalando que hinchas del club azul entraron el jueves pasado al estadio Alejandro Villanueva para el partido por la Copa Sudamericana, pese a la prohibición que tenían de hacerlo por el castigo impuesto tras los incidentes en el estadio de Independiente.

De hecho, en la denuncia se sostiene, según la prensa, que tales seguidores eran miembros de la barra de la U, que tenían credenciales de prensa y que habrían sido amparados por los dirigentes de Azul Azul.

“Dichas personas identificadas realizaron publicaciones provocativas en el Estadio Alejandro Villanueva (“Matute”), de nuestra propiedad, durante el partido con el Club chileno. Esta acción podría haber sido contraproducente en un estadio lleno de hinchas locales, lo cual podría haber tenido consecuencias negativas para nuestra institución y haber expuesto al público en general al peligro. Esto es algo que rechazamos expresamente, especialmente considerando los actos de violencia demostrados por la hinchada del Club de la Universidad de Chile, incluso cuando actúan como visitantes", explica el comunicado de Alianza a la Conmebol que consigna el diario Libero de Perú.

Además de esta denuncia, Alianza de Lima pidió a la Conmebol resguardo especial para el cotejo de revancha a jugarse este jueves en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

