Medio internacional genera polémica tras armar el once ideal de chilenos que jugaron en Brasil

Son varios los chilenos que han jugado en el fútbol brasileño, por eso un medio aprovechó para realizar un once ideal de los nacionales que han estado en el balompié de ese país, con la inclusión de futbolistas que siguen activos y otros que ya se retiraron.

El sitio Goal.com elaboró el equipo donde ubicó a Johnny Herrera (Corinthians) en el arco. En defensa situó a Mauricio Isla (Flamengo), Elías Figueroa (Internacional), Gary Medel (Vasco da Gama) y Eugenio Mena (Santos/Cruzeiro/São Paulo/Sport Recife/Bahía).

En tanto, en el mediocampo colocó a Erick Pulgar (Flamengo), Claudio Maldonado (Cruzeiro/Sao Paulo/Santos/Flamengo/Corinthians), Charles Aránguiz (Internacional), Arturo Vidal (Flamengo/Paranaense) y Jorge Valdivia (Palmeiras). Por su lado, consideró a Eduardo Vargas (Atlético Mineiro/Gremio) como único delantero.

La publicación generó polémica por la presencia de Johnny Herrera, quien recibió críticas entre los hinchas ya que no logró títulos y sumó pocos minutos en su paso por Corinthians.

Varios comentaron que Roberto "Cóndor" Rojas o Nelson Tapia debieron estar en el once, en lugar del exjugador de la Universidad de Chile.

(Imagen: @goalenespanol)

PURANOTICIA