Medio argentino asegura que Gary Medel integra la "lista negra" en Boca Juniors y "tiene un pie y medio en Chile"

Es prácticamente un hecho que Gary Medel no continuará en Boca Juniors la próxima temporada. La situación del exseleccionado chileno en el cuadro "xeneize" sigue bastante compleja al no ser considerado por el técnico Fernando Gago, quien ahora no lo convocó para el duelo de este miércoles ante Vélez Sarsfield, justo después de protagonizar una polémica al pelearse con la hinchada de Huracán y su compatriota Rodrigo Echeverría.

Y una muestra más de que no está en los planes del DT es que el medio argentino Clarín apuntó a la "lista negra" que presentó el estratego a la dirigencia del cuadro boquense, con el "Pitbull" incluido.

En ese sentido, el objetivo del adiestrador sería realizar una limpieza en el plantel para intentar alcanzar un buen nivel en la siguiente campaña.

Sobre la situación de Medel, el medio sostuvo que "tiene un pie y medio de nuevo en Chile, debido a que no está jugando y buscará romper su contrato para tener continuidad en el último tramo de su carrera".

De esta manera, desde suelo trasandino ya vinculan al nacional con un posible regreso a Universidad Católica de cara al 2025.

PURANOTICIA