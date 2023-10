"Me equivoqué": Nicolás Núñez se disculpó por dichos contra el árbitro Felipe González

Nada contentos quedaron en Universidad Católica con el arbitraje de Felipe González tras la agónica derrota ante Colo-Colo en el clásico disputado el pasado domingo en el estadio Monumental.

Tras la caída, el técnico del cuadro "cruzado", Nicolás Núñez, criticó el desempeño del juez y sacó a relucir el pasado que tuvo en las inferiores de la UC, al expresar: "Hay algo personal con él, frustración, resentimiento, quizás el hecho de haber pertenecido a este club y no haber seguido participando, no sé, uno se imagina cosas".

Sin embargo, este jueves el estratego del conjunto "de la franja" se mostró arrepentido de sus polémicas declaraciones y se disculpó con el réferi.

"Me equivoqué en mis palabras, le pido disculpas a Felipe González. Entiendo que esa injusticia que reclamé no es algo que viene premeditado o con intención, el árbitro está sujeto a equivocaciones y es parte del juego, sé que no es algo personal, por eso son mis disculpas, reconozco que mi error", expresó el DT en conferencia de prensa.

En tanto, sobre la lucha por clasificar a copas internacionales, sostuvo: "Somos muchos equipos en la pelea por la Copa Sudamericana, será la tónica hasta el término del torneo. Para nosotros el objetivo sigue siendo aspirar a los puestos de copa, porque será muy beneficioso para la conformación del plantel del próximo año".

Por último, sobre el duelo de este sábado ante O'Higgins, Núñez comentó: "Ellos han crecido muchísimo con Juan Manuel Azconzábal, quien es un técnico que yo valoro mucho porque ha mostrado distintas formas de competir según su rival, te desafía a encontrar soluciones en el juego. Será interesante y desafiante para nosotros ir a jugar allá".

