Maximiliano Guerrero remarca que U. de Chile no puede seguir enredando puntos en el torneo: "Hay que mejorar los errores"

Universidad de Chile es el rival a vencer en este Campeonato Nacional 2024, pues tras 11 fechas, el cuadro azul marcha como exclusivo líder e invicto del certamen.

Sin embargo, en el plantel del conjunto estudiantil no sienten presión por esta condición, tal como lo manifestó Maximiliano Guerrero, quien advirtió que no pueden seguir enredando puntos como pasó con el escolta Deportes Iquique.

"Más que presión, tenemos motivación por saber que estamos peleando en el primer lugar. En cada partido hay que mejorar los errores que hemos tenido para seguir sacando ventaja y no enredar puntos. La gente nos ve como favoritos, ya que somos el único invicto, pero tenemos los pies sobre la tierra", expresó el ariete en la conferencia de prensa de este miércoles.

Sobre el duelo de este lunes ante Unión La Calera, sostuvo que "a pesar de las bajas, tenemos varios compañeros afuera que están esperando la oportunidad y lo pueden hacer de muy buen forma. Todos nos preparamos y entrenamos al máximo para dar lo mejor en el día del partido".

En otro tema, el ex Deportes La Serena se refirió a su presencia en la prenómina de la Roja para la Copa América 2024: "Me lo tomo de buena forma, esto también es gracias al equipo, las actuaciones que hemos tenido me llevan a estar dentro de la lista. Todavía queda un paso más, que es poder meterme dentro de los 23 jugadores que viajarán a la Copa América, así que me voy a preparar de la mejor forma para seguir haciéndolo bien".

Por último, Guerrero tuvi palabras para el rival que enfrentarán en el debut por la Copa Chile 2024, Municipal Puente Alto: "Hay que tomar este partido de la misma forma como si fuera contra un equipo de Primera División. Ellos compiten por seguir avanzando en la Copa Chile y nosotros también, queremos ir por todo, así que tenemos que jugar de igual a igual, sin mirar en menos al rival. Los vamos a estudiar como se debe para lograr un buen resultado".

